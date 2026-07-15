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Sinner, buca a golf ed esultanza... alla Ronaldo - Video

Il tennista azzurro si è ritagliato qualche momento di svago durante l'ultimo Wimbledon

L'esultanza di Sinner - Instagram
L'esultanza di Sinner - Instagram
15 luglio 2026 | 16.54
Simone Cesarei
LETTURA: 3 minuti

Jannik Sinner scatenato a golf, esulta come... Cristiano Ronaldo. Il tennista azzurro ha appena vinto, per il secondo anno consecutivo, Wimbledon, battendo in finale Alexander Zverev e conquistando il suo primo titolo Slam dell'anno. Nel suo ormai tradizionale dump di fine torneo, il supercoach dell'azzurro Darren Cahill, ha regalato alcuni dietro le quinte del trionfo fi Londra, tra cui uno Jannik mai visto sul tee.

Cahill, nel carrosello postato sul proprio profilo Instagram, ha infatti pubblicato un video che mostra Sinner alle prese con una buca piuttosto ravvicinata. L'azzurro però, che in passato aveva dato prova di dover ancora migliorare le sue abilità golfistiche, ha esultato gridando a pieni polmoni, prima di esibirsi nella celebre esultanza di Cristiano Ronaldo: salto e "siuum".

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