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Sinner, 'inizia' il Roland Garros: l'allenamento con Baez e la strategia di Jannik

Il fuoriclasse azzurro scende in campo a Parigi in vista dell'esordio

Jannik Sinner - fotogramma/IPA
Jannik Sinner - fotogramma/IPA
22 maggio 2026 | 14.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Inizia l'avventura di Jannik Sinner a Parigi, per il Roland Garros 2026. Oggi, venerdì 22 maggio, per il fuoriclasse azzurro è previsto un allenamento nella capitale francese con l'argentino Sebastian Baez. Una scelta, quella di Jannik, pensata per utilizzare le caratteristiche del terraiolo sudamericano per aumentare il ritmo e l'intensità in campo, a cominciare dagli scambi. Per iniziare subito con il piede giusto un torneo fondamentale per la sua carriera, l'unico Slam che ancora manca al suo favoloso palmares.

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Sinner, la prima giornata a Parigi

Ieri, Sinner si era allenato con il monegasco Valentin Vacherot nella sua prima giornata 'operativa' al Roland Garros. Poi, Jannik aveva partecipato all'evento “Gaël & Friends”, una festa per celebrare l’ultimo Roland Garros della carriera di Gael Monfils. Sinner debutterà nello Slam francese tra lunedì 25 e martedì 26 maggio, contro il francese Clement Tabur.

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