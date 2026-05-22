Inizia l'avventura di Jannik Sinner a Parigi, per il Roland Garros 2026. Oggi, venerdì 22 maggio, per il fuoriclasse azzurro è previsto un allenamento nella capitale francese con l'argentino Sebastian Baez. Una scelta, quella di Jannik, pensata per utilizzare le caratteristiche del terraiolo sudamericano per aumentare il ritmo e l'intensità in campo, a cominciare dagli scambi. Per iniziare subito con il piede giusto un torneo fondamentale per la sua carriera, l'unico Slam che ancora manca al suo favoloso palmares.

Sinner, la prima giornata a Parigi

Ieri, Sinner si era allenato con il monegasco Valentin Vacherot nella sua prima giornata 'operativa' al Roland Garros. Poi, Jannik aveva partecipato all'evento “Gaël & Friends”, una festa per celebrare l’ultimo Roland Garros della carriera di Gael Monfils. Sinner debutterà nello Slam francese tra lunedì 25 e martedì 26 maggio, contro il francese Clement Tabur.