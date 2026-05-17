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Internazionali, Sinner vince e il Centrale gli chiede: "Mi sfidi?"

Il tennista azzurro ha battuto Casper Ruud nella finale del Masters 1000 di Roma

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
17 maggio 2026 | 20.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner ha vinto gli Internazionali d'Italia 2026, davanti a un Centrale completamente sold out. Oggi, domenica 17 maggio, il tennista azzurro ha battuto Casper Ruud nella finale del Masters 1000 di Roma, scatenando l'entusiasmo del 'suo' pubblico, che per tutta la partita ha fatto un tifo incessante scatenandosi con cori, urla e cartelloni.

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"Sinner sei troppo forte, mi sfidi?", ha urlato durante il secondo set una tifosa, con Sinner che non ha potuto nascondere un sorriso sotto il cappellino nero. "Veni, vidi, vici: ave Sinner", è stato il cartellone a tema impero romano esposto da un appassionato in tribuna. Una profezia che si è effettivamente avverata poco dopo. "Orgoglio italiano", è stato invece quello esposto da un altro tifoso.

In un Centrale colorato, come sempre d'arancione, presenti anche qualche sciarpa della Roma, che oggi ha vinto il derby contro la Lazio, oltre, a quanto pare, a qualche allenatore: "La palla corta non farla più", ha urlato uno spettatore a Sinner dopo un errore proprio con una corta. "Daje roscio", "Roma è tua", sono stati gli incoraggiamenti, tutti romani, di un altro tifoso, mentre un uomo in tribuna si è rivolto direttamente a Ruud: "Casper, arrenditi".

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