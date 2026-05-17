Un azzurro torna a trionfare a Roma dopo 50 anni
"Vedere Jannik vincere al Centrale del Foro Italico ha qualcosa di speciale". Adriano Panatta incorona Jannik Sinner, oggi trionfatore agli Internazionali d'Italia. Un italiano torna re del Foro Italico. L'ultimo a riuscirci, 50 anni fa, era stato proprio Panatta, campione a Roma nel 1976. "Qui ho vissuto un giorno che mi ha cambiato la vita nel ’76, e ritrovare oggi un italiano capace di imporsi con questa personalità e questo gioco mi fa davvero piacere. Contro un avversario solido come Casper Ruud ha mostrato maturità, calma e coraggio nei momenti importanti. Il pubblico romano aspettava un momento così e sa riconoscere chi entra in campo con rispetto e carattere, e Jannik oggi se l’è preso tutto", dice Panatta. "Jannik è un esempio per tutti, gli faccio le mie congratulazioni", aggiunge.