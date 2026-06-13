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Sinner e Laila Hasanovic, spesa insieme a Montecarlo - Video

Il tennista azzurro ha ripreso ad allenarsi nel Principato

Jannik Sinner e Laila Hasanovic al supermercato - X
Jannik Sinner e Laila Hasanovic al supermercato - X
13 giugno 2026 | 16.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner e Laila Hasanovic continuano la loro vita insieme a Montecarlo. Il tennista azzurro si sta allenando nel Principato di Monaco, dopo aver trascorso una breve vacanza in Sardegna, senza rinunciare però alla compagnia della fidanzata.

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I due sono stati paparazzati in un supermercato di Montecarlo mentre facevano la spesa insieme. A portare il carrello proprio Sinner.

Il tennista azzurro era stato già ripreso per le strade del Principato in sella alla sua vespa rossa. In uno dei video diventati virali, sul sedile del passeggero, proprio Laila Hasanovic.

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