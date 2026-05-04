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Sinner si commuove dopo trionfo a Madrid: il pensiero per i genitori

Il tennista azzurro ha battuto Alexander Zverev nella finale del Masters 1000 spagnolo

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
04 maggio 2026 | 07.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner vince a Madrid e si commuove. Il tennista azzurro ha battuto Alexander Zverev nella finale del Masters 1000 spagnolo, conquistando il quinto torneo di categoria consecutivo (mai nessuno come lui) e arrivando agli Internazionali d'Italia, al via martedì 4 maggio, da favorito assoluto. Durante la conferenza stampa post finale però, Sinner ha voluto dedicare un pensiero commosso alla sua famiglia e ai genitori in particolare.

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"I miei sono genitori semplici e quando sono con loro mi sento molto al sicuro", ha rivelato Sinner a cuore aperto, "quando sono a casa non parliamo mai di tennis. Abbiamo davvero un grandissimo rapporto, dietro c'è tanta disciplina e tanti sacrifici".

Con il trofeo di Madrid al suo fianco, Sinner ha ripercorso i tanti sacrifici fatti per arrivare dove si trova: "Quando avevo 13 anni ho lasciato casa per andare in un centro ad allenarmi", ha raccontato tradendo l'emozione nella voce, "per i miei genitori questo è stato molto difficile, specialmente per una madre. Quando qualcuno non c’è più, allora te ne penti".

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sinner sinner genitori sinner commosso genitori sinner madrid
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