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Sinner, ospiti speciali all'allenamento: a Roma arrivano i genitori

Il tennista azzurro si prepara all'esordio agli Internazionali d'Italia

Jannik Sinner e i genitori - Afp e X
Jannik Sinner e i genitori - Afp e X
08 maggio 2026 | 12.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner a Roma... con i genitori. Il tennista azzurro, che sabato 9 maggio esordirà agli Internazionali d'Italia 2026 contro Sebastian Ofner, è arrivato al Foro Italico nella giornata di giovedì per conferenza stampa e primo allenamento, prendendosi l'affetto del suo pubblico.

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In sala stampa Sinner ha ricordato i sacrifici fatti da bambino, quando è stato costretto a lasciare casa da giovanissimo per allenarsi, e l'importanza della famiglia. E così, proprio come accaduto lo scorso anno, a seguire Jannik a Roma sono arrivati il padre Hanspeter e la madre Siglinde.

Entrambi i genitori hanno assistito da bordocampo al primo allenamento di Sinner al Foro Italico, restando, come al solito, impassibili di fronte ai colpi del figlio. Diversa la reazione dei tantissimi che si sono assiepati intorno al campo per cercare di scorgere il beniamino di casa, che hanno tifato e intonato cori senza sosta.

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sinner sinner internazionali sinner genitori sinner internazionali 2026 sinner mamma siglinde
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