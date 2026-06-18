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Sinner e Laila Hasanovic al matrimonio... di Duplantis

Il tennista azzurro ha partecipato alle nozze del campione de salto con l'asta

Mondo Duplantis e Jannik Sinner al matrimonio - Instagram Vogue
Mondo Duplantis e Jannik Sinner al matrimonio - Instagram Vogue
18 giugno 2026 | 13.13
Simone Cesarei
LETTURA: 6 minuti

Jannik Sinner show al matrimonio di Armand Duplantis. Il tennista azzurro, che è tornato ad allenarsi a Montecarlo in vista del prossimo Wimbledon 2026, ha partecipato alle nozze dell'amico e campione del salto con l'asta con la modella Desiré Inglander insieme alla fidanzata Laila Hasanovic, mostrandosi con un completo elegantissimo.

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Vestito nero e papillon dello stesso colore, Sinner ha posato con Duplantis con in mano un bicchiere di champagne, in una foto pubblicata dal profilo Instagram di Vogue. 'Mondo' invece ha scelto una giacca bianca e pantaloni neri per la cerimonia.

Sotto al post condiviso dalla coppia, che ha postato alcuni scatti delle nozze sui propri profili Instagram, è arrivato anche il commento di Laila Hasanovic, fidanzata di Sinner: "La giornata più bella. Sono così felice per voi due", ha scritto la modella danese allegando diversi cuori.

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sinner sinner matrimonio duplantis sinner duplantis sinner laila hasanovic
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