Il tennista azzurro sfida il britannico nel torneo esibizione di Londra
Jannik Sinner torna in campo. Oggi, martedì 24 giugno, il tennista azzurro parteciperà al torneo esibizione 'Giorgio Armani Tennis Classic' all'Hurlingham Club di Londra - in diretta tv e streaming, in chiaro. La prima sfida di Sinner sarà contro il britannico Cameron Norrie, in un torneo che prevede anche la presenza di Novak Djokovic, Flavio Cobolli, finalista a Parigi, e Luciano Darderi.
La sfida tra Sinner e Norrie al 'Giorgio Armani Tennis Classic' è in programma nel pomeriggio di oggi, martedì 24 giugno. Dopo i due match di ieri, a partire oggi invece le partite in programma saranno tre, con inizio alle 15.30 ora italiana, fino a sabato, giornata conclusiva del torneo. I due tennisti si sono affrontati in un solo precedente, risalente agli ottavi dell'ultimo Masters 1000 di Madrid, e vinto da Sinner in due set.
Le partite di Jannik Sinner al 'Giorgio Armani Tennis Classic' si potranno seguire in diretta televisiva e in chiaro sui canali di SuperTennis. Le sfide saranno trasmesse anche in streaming sulla piattaforma web di SuperTennis e SuperTenniX per abbonati.