Jannik Sinner torna in campo. Oggi, martedì 24 giugno, il tennista azzurro parteciperà al torneo esibizione 'Giorgio Armani Tennis Classic' all'Hurlingham Club di Londra - in diretta tv e streaming, in chiaro. La prima sfida di Sinner sarà contro il britannico Cameron Norrie, in un torneo che prevede anche la presenza di Novak Djokovic, Flavio Cobolli, finalista a Parigi, e Luciano Darderi.

Sinner-Norrie, orario e precedenti

La sfida tra Sinner e Norrie al 'Giorgio Armani Tennis Classic' è in programma nel pomeriggio di oggi, martedì 24 giugno. Dopo i due match di ieri, a partire oggi invece le partite in programma saranno tre, con inizio alle 15.30 ora italiana, fino a sabato, giornata conclusiva del torneo. I due tennisti si sono affrontati in un solo precedente, risalente agli ottavi dell'ultimo Masters 1000 di Madrid, e vinto da Sinner in due set.

Sinner-Norrie, dove vederla in tv

Le partite di Jannik Sinner al 'Giorgio Armani Tennis Classic' si potranno seguire in diretta televisiva e in chiaro sui canali di SuperTennis. Le sfide saranno trasmesse anche in streaming sulla piattaforma web di SuperTennis e SuperTenniX per abbonati.