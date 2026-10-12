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Sinner, Volandri rivela: "Non gli importa di perdere numero 1 nel ranking"

Il tennista azzurro sarà superato da Alexander Zverev al primo posto

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
12 ottobre 2026 | 15.24
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

A Jannik Sinner non importa niente del numero 1, parola di Filippo Volandri. Oggi, lunedì 12 ottobre, il capitano dell'Italia di Coppa Davis, che dovrà fare a meno dell'altoatesino nelle Final Eight di Bologna, ha rivelato di aver parlato con Sinner anche della situazione nel ranking Atp, che vedrà l'inevitabile sorpasso di Alexander Zverev al primo posto e farà quindi scivolare Jannik al secondo.

"Ci siamo sentiti. Jannik non guarda il numero, ma allo star bene e al miglioramento", ha detto Volandri a SkySport, "vuole tornare a grandi livelli. Siamo tranquilli, ha fatto la scelta giusta: è un perfezionista e vuole essere al 100% per poter gareggiare".

"Perderà il numero 1, ma pazienza. Lui lavora per tornare al massimo e migliorarsi ancora. Siamo sicuri che sarà così", ha concluso Volandri.

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sinner sinner ranking sinner volandri ranking atp
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