circle x black
Cerca nel sito
 

Sinner ringrazia Torino con... un errore, ma poi rimedia

L'errore 'genuino' del tennista italiano

Sinner - Fotogramma/ipa
Sinner - Fotogramma/ipa
07 novembre 2025 | 19.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Jannik Sinner ringrazia Torino per le Atp Finals ma con un piccolo errore di battitura che non è passato inosservato. Il tennista italiano, numero 1 del mondo, dopo l'allenamento di oggi in vista delle Atp Finals insieme allo spagnolo Carlos Alcaraz, ha incontrato i numerosi tifosi accorsi nel capoluogo piemontese per incontrarlo da vicino.

Tra selfie, autografi e applausi, Sinner ha condiviso sui social un video del bagno di folla, scrivendo nella didascalia: "Grazie Tornio", accompagnato da una bandiera italiana e da mani a forma di cuore.

L'errore di battitura non è sfuggito agli utenti, anche alla luce delle recenti polemiche sulla sua 'italianità'. Il tennista ha corretto il refuso pochi minuti dopo, sostituendo la scritta con "Grazie Torino". Un piccolo scivolone social per il campione azzurro che continua la sua preparazione per il debutto alle Finals che inizieranno domenica 9 con l'ultimo atto in programma il 16.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner atp torino nitto atp finals torino alcaraz sinner italiano
Vedi anche
Sinner: "Preferisco pensare di essere il numero 2, mi motiva"- Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza