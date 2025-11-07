Jannik Sinner ringrazia Torino per le Atp Finals ma con un piccolo errore di battitura che non è passato inosservato. Il tennista italiano, numero 1 del mondo, dopo l'allenamento di oggi in vista delle Atp Finals insieme allo spagnolo Carlos Alcaraz, ha incontrato i numerosi tifosi accorsi nel capoluogo piemontese per incontrarlo da vicino.

Tra selfie, autografi e applausi, Sinner ha condiviso sui social un video del bagno di folla, scrivendo nella didascalia: "Grazie Tornio", accompagnato da una bandiera italiana e da mani a forma di cuore.

L'errore di battitura non è sfuggito agli utenti, anche alla luce delle recenti polemiche sulla sua 'italianità'. Il tennista ha corretto il refuso pochi minuti dopo, sostituendo la scritta con "Grazie Torino". Un piccolo scivolone social per il campione azzurro che continua la sua preparazione per il debutto alle Finals che inizieranno domenica 9 con l'ultimo atto in programma il 16.