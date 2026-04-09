circle x black
Cerca nel sito
 

Sinner contro Machac oggi a Montecarlo, orario e come vedere match in tv

L'azzurro in campo negli ottavi di finale nel torneo del Principato

Jannik Sinner
Jannik Sinner
09 aprile 2026 | 06.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner in campo negli ottavi di finale dell'Atp Masters 1000 di Montecarlo oggi, giovedì 9 aprile 2026. L'azzurro, numero 2 del mondo, affronta - in diretta tv e streaming - il ceco Tomas Machac, numero 53 del ranking, per un posto nei quarti di finale del torneo sulla terra rossa del principato. Sinner e Machac si affrontano nel secondo match sul Campo Centrale. Il programma di oggi si apre alle 11 con la partita tra il tedesco Alex Zverev, numero 3 del mondo, e il belga Zizou Bergs. Sinner, quindi, scenderà in campo attorno alle 13-13.30 per il suo secondo impegno nell'appuntamento monegasco.

CTA

I precedenti

Sinner e Machac si sono affrontati per 3 volte in carriera. L'altoatesino si è imposto in tutti i precedenti, nessuna sfida è stata giocata sulla terra battuta: tutti i match sono andati in scena sul cemento. Sinner, che ha sempre vinto in 2 set, nel 2024 ha avuto la meglio nei quarti del Masters 1000 di Shanghai e nella semifinale di quello di Miami. Nella stagione in corso, l'azzurro si è aggiudicato il duello nei sedicesimi del torneo di Doha.

Il match in tv e streaming

Le partite di Sinner al Masters 1000 di Montecarlo, così come tutte quelle del torneo, saranno visibili in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno inoltre seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW. La finale del torneo invece sarà disponibile anche in chiaro su TV8, che trasmetterà anche una delle due semifinali ma in leggera differita.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
jannik sinner sinner montecarlo
Vedi anche
Sanità, assunzioni semplificate degli Oss dall'estero
News to go
Guerra Iran, voli e caro carburanti: rischio aumento prezzo bagagli - Video
News to go
Smart working, scatta la stretta: cosa cambia, le novità
Trump, il messaggio all'Iran con il coniglio pasquale: "Non siete più così forti" - Video
News to go
Miliardi di tonnellate di rifiuti ogni anno, direttiva Ue per invertire la rotta
Anche cani e gatti vittime dei bombardamenti, in Libano il rifugio per salvarli dalla guerra - Video
News to go
Meteo, arriva il sole nel weekend di Pasqua e Pasquetta
Fenice, il pubblico protesta contro il sovrintendente: "Dimissioni, dimissioni" - Video
Gianni Morandi si racconta: "Dopo 60 anni 'C’era un ragazzo…' è ancora attuale"
News to go
Calano nel 2025 in Italia vendite bici ed e-bike: -4%
News to go
Guerra in Iran, gli effetti economici: non solo gas e benzina, ma rincari anche sui voli - Video
News to go
Maltempo, Abruzzo e Molise sommersi di neve: è ancora allerta rossa in tre Regioni


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza