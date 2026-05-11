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Alexei Popyrin, chi è l'avversario di Sinner agli Internazionali

Il tennista australiano sfiderà l'azzurro nel Masters 1000 di Roma

Alexei Popyrin - Afp
Alexei Popyrin - Afp
11 maggio 2026 | 12.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Alexei Popyrin sfida Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, lunedì 11 maggio, il tennista australiano se la vedrà con l'azzurro al terzo turno del Masters 1000 di Roma, dopo aver battuto un altro italiano, Matteo Berrettini, all'esordio del Foro, e, a sorpresa, il ceco Jakub Mensik nel secondo turno. Ma chi è Popyrin?

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Chi è Alexei Popyrin

Alexei Popyrin è un tennista australiano, con genitori russi, di 26 anni, classe 1999, che ha iniziato a giocare da giovanissimo ma, proprio come Sinner, ha alternato la racchetta ad altri sport. Nella prima fase della sua carriera infatti Popyrin giocava anche a calcio ed era considerato un ottimo talento prima di dedicarsi totalmente al tennis.

Per spiccare il volo nel circuito Popyrin si è affidato a un coach che Sinner conosce molto bene, Riccardo Piatti. L'australiano è passato quindi per l'academy ligure che ha lanciato Jannik e nel 2011 è riuscito ad arrivare in finale negli Internazionali d'Italia juniores. Tra i grandi invece Popyrin non ha mai superato gli ottavi di finale, raggiunti nel 2023.

Proprio gli ottavi sono il suo miglior risultato in uno Slam, raggiunti negli Us Open 2026 e nel Roland Garros 2025. In totale Popyrin ha conquistato tre titoli nel circuito Atp e conquistato il suo best ranking nel'agosto 2025, arrivando alla posizione numero 19.﻿ Proprio durante il Roland Garros dello scorso anno, Popyrin disse: "Quando è la mia giornata, posso battere chiunque", una determinazione che spera di riportare anche sul campo del Centrale.

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