Sinner al terzo turno di Cincinnati: data e avversario di Jannik

Il tennista azzurro torna in campo nel Masters 1000 americano

10 agosto 2025 | 15.26
Redazione Adnkronos
Quando gioca Jannik Sinner? Il tennista azzurro si prepara a scendere in campo domani, lunedì 11 agosto, con orario ancora da definire, nel terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati, dopo aver battuto senza patemi Daniel Elahi Galan al primo turno. Sinner si è imposto sul colombiano in due set con un netto 6-1, 6-1, dominando il match dall'inizio alla fine e senza permettere all'avversario di entrare mai in partita.

Sulla strada verso la finale di Cincinnati, torneo a cui Jannik arriva da campione in carica, c'è Gabiriel Diallo, numero 35 del mondo. Il tennista canadese ha battuto l'argentino Sebastian Baez al secondo turno del Masters 1000 sul cemento americano in due set con il punteggio di 7-5, 6-4, regalandosi così la sfida al numero uno del ranking Atp.

