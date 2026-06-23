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Sinner al 'Giorgio Armani Tennis Classic': programma, orari e dove vederlo in tv (in chiaro)

Il tennista azzurro torna in campo a meno di una settimana da Wimbledon

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
23 giugno 2026 | 06.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner torna in campo. Oggi, martedì 23 giugno, inizia lo storico torneo esibizione 'Giorgio Armani Tennis Classic' all'Hurlingham Club di Londra - in diretta tv e streaming - che vedrà protagonista proprio il tennista azzurro. Insieme al numero 1 del mondo, saranno in campo anche Flavio Cobolli, finalista a Parigi, Luciano Darderi e anche Flavia Pennetta, che tornerà a giocare in doppio.

Si tratta del rientro di Sinner, a meno di una settimana dall'esordio a Wimbledon, dopo il malessere accusato al Roland Garros, che lo ha portato all'eliminazione al secondo turno contro Juan Manuel Cerundolo.

Sinner al 'Giorgio Armani Tennis Classic', quando si gioca

Il 'Giorgio Armani Tennis Classic', che vedrà in campo Sinner, inizierà oggi, martedì 23 giugno, con due partite a partire dalle 18, una di singolare e una di doppio. A partire da mercoledì 24 invece i match in programma saranno tre, con inizio alle 15.30 ora italiana, fino a sabato, giornata conclusiva del torneo.

Sinner al 'Giorgio Armani Tennis Classic', dove vederlo in tv

Le partite di Jannik Sinner al 'Giorgio Armani Tennis Classic' si potranno seguire in diretta televisiva e in chiaro sui canali di SuperTennis. Le sfide saranno trasmesse anche in streaming sulla piattaforma web di SuperTennis e SuperTenniX per abbonati.

Riproduzione riservata
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