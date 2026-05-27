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Sinner, quanto guadagna tra campo e sponsor? Cifre record per Jannik

Il tennista azzurro è impegnato nel Roland Garros, dove ha superato il primo turno

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
27 maggio 2026 | 11.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Quanto guadagna Jannik Sinner? Nessuno come lui. Il tennista azzurro, fresco di approdo al secondo turno del Roland Garros 2026 dopo aver battuto il francese Clement Tabur all'esordio nello Slam di Parigi, continua a collezionare montepremi da capogiro, ma non solo. Negli ultimi tempi, Sinner ha chiuso diversi accordi commerciali che hanno incrementato il numero dei suoi sponsor e quindi le dimensioni del suo portafoglio. Ad oggi, secondo quanto riportato da Forbes, Sinner è uno degli sportivi a guadagnare di più proprio grazie alle sponsorizzazioni, che si sommano così ai premi.

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Quanto guadagna Sinner

Nel corso della sua carriera Sinner, come riportato dalla pagina ufficile Atp, ha guadagnato circa 65 milioni di euro soltanto dai montepremi, di cui oltre 6 milioni grazie ai risultati conseguiti nel 2026. L'azzurro ha raggiunto la semifinale agli Australian Open e i quarti all'Atp 500 di Doha, per poi vincere in serie il Masters 1000 di Indian Wells, quello di Miami, Montecarlo, Madrid e gli Internazionali di Roma. Risultati straordinari che gli hanno permesso di raggiungere guadagni altrettanto straordinari, aspettando quelli che arriveranno dal Roland Garros appena cominciato.

Il dato più rilevante però riguarda i contratti commerciali sottoscritti da Sinner e aumentati con la crescita esponenziale dei suoi risultati sportivi. Ogni anno il numero 1 del mondo intasca oltre 30 milioni di euro di sponsorizzazioni, una cifra che supera di gran lunga quanto si può guadagnare grazie ai risultati in campo.

Tutti gli sponsor di Sinner

Il numero uno del tennis mondiale è ormai anche un’icona non solo in campo, ma anche fuori. Sinner oggi appare in svariate pubblicità, presta il suo volto a tante iniziative ed è spesso invitato come guest star a grandi eventi. Gucci è stato uno dei primi marchi a puntare su di lui, proprio come Nike, con cui il numero uno al mondo ha un accordo da circa 15 milioni l'anno, il più 'pesante' del suo portafoglio. Remunerativo è anche il contratto stipulato con la Rolex, sponsor ufficiale di diversi tornei del circuito

In tv lo vediamo spesso negli spot di Fastweb e Lavazza, brand che sponsorizza diversi tornei del circuito. Ma nell'ultimo anno, quello dell'ascesa e della consacrazione, Sinner ha stretto accordi anche con Head, De Cecco, Alfa Romeo e Intesa Sanpaolo.

Il confronto con Alcaraz

Tra Sinner e Alcaraz chi guadagna di più? Anche lo spagnolo, al momento costretto a restare fuori dai campi per infortunio, incassa notevoli cifre dagli sponsor, che 'compenseranno' le perdite a cui va incontro non partecipando ai tornei, specialmente a quelli del Grande Slam, i più ricchi.

Alcaraz ha perso, con il forfait di Wimbledon, un totale di circa 13,6 milioni di euro soltanto di montepremi, con quello londinese che poteva garantire, in caso di successo, ben 5,49 milioni, mentre il Roland Garros arriva fino a 4,75. In totale quindi gli incassi a fine stagione saranno inevitabilmente più alti per Sinner, nonostante gli accordi milionari di Alcaraz. Non a caso l'azzurro è stato inserito nella classifica dei 50 sportivi più pagati al mondo.

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