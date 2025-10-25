circle x black
Sinner e il montepremi di Vienna, quanto guadagna se vince?

Il tennista azzurro ha raggiunto la semifinale del torneo 500 austriaco

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
25 ottobre 2025 | 13.10
Redazione Adnkronos
Jannik Sinner in semifinale a Vienna, quanto guadagna se vince? Il tennista azzurro gioca oggi, sabato 25 ottobre, contro l'australiano Alex De Minaur, numero sette del mondo, - in diretta tv e streaming - nel penultimo atto dell'Atp 500 austriaco. In palio ci sono punti pesanti per il ranking, che potrebbero, in caso di vittoria finale, riavvicinare Sinner al primo posto occupato da Alcaraz, ma non solo.

Il torneo di Vienna può contare infatti su un montepremi importante, di cui Sinner si è già intascato una buona fetta ma da cui, in caso di trionfo, potrebbe uscire con un assegno molto più ricco.

Quanto guadagna Sinner se vince Atp Vienna

Grazie alla semifinale raggiunta a Vienna Sinner si è già garantito oltre 146mila euro, un bottino che però potrebbe crescere prima con l'accesso alla finale e poi con l'eventuale trionfo. Se dovesse raggiungere l'ultimo atto l'assegno arriverebbe infatti a oltre 275mila euro, mentre in caso di vittoria intascherebbe più di 511mila euro. Ecco tutte le cifre del montepremi messo in palio dall'Atp 500 austriaco.

'Gettone' di partecipazione: 21.345 euro

Ottavi: 40.025 euro

Quarti: 74.980 euro

Semifinale: 146.765 euro

Finale: 275.390 euro

Vittoria del torneo: 511.835 euro

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
