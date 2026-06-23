circle x black
Cerca nel sito
 

Sinner prepara Wimbledon giocando (male) a golf - Video

Il tennista azzurro è pronto a tornare in campo nello Slam londinese

Sinner gioca a golf - X
Sinner gioca a golf - X
23 giugno 2026 | 13.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner si prepara per Wimbledon 2026... giocando a golf. Il tennista azzurro è pronto a tornare in campo nello Slam londinese, con l'esordio al primo turno fissato lunedì 29 giugno, ma nel frattempo si concede un po' di relax. Tra un allenamento e l'altro, Sinner è stato infatti immortalato mentre giocava a golf, in un video diventato rapidamente virale su X.

Il tutto è stato postato da Rennae Stubbs, ex tennista australiana oggi allenatricem, che ha documentato un pomeriggio sul tee londinese in compagnia di Sinner e Darren Cahill. Le qualità golfistiche dell'azzurro però, a differenza di quelle tennistiche, sono ancora da affinare.

Sinner sbaglia infatti il primo colpo, che finisce tra gli alberi, e ci riprova poco dopo: "Non andrà molto meglio", ha commentato Cahill, provocando le risate del numero uno del mondo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner sinner golf sinner wimbledon wimbledon
Vedi anche
Foggia, ricettazione e riciclaggio pezzi ricambio auto rubate: 8 arresti - Video
News to go
Autovelox, Salvini firma il decreto: cambiano le regole
Pietro Orlandi: "43 anni fa spariva Emanuela, ricostruiamo quei momenti per fare chiarezza"
Malagò nuovo presidente Figc: "Ho 3900 messaggi sul cellulare, ora cominciamo a metterci la testa"
Sorelle ritrovate, il procuratore: "Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia" - Video
Calcio, Malagò: "Ripristinare rapporto con una parte della politica" - Video
Malagò eletto nuovo presidente Figc, il momento dell'annuncio - Video
Incidente mortale a Savona, il giovane del video choc lascia l'Italia: "Remigrazione"
All'Assemblea Figc la protesta dei tifosi: "Per un calcio giusto e popolare"
Vannacci: "A scuola non si studia l'inno d'Italia, bisogna insegnare in classe a essere cittadini" - Video
News to go
Afa, caldo e notti tropicali: il meteo della settimana
Bagno di folla per Meloni al raduno degli alpini - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza