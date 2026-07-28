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Sinner pensa al Six Kings 2026, a Riad il super torneo a ottobre

L'azzurro in campo con Alcaraz, Djokovic, Zverev, Fritz e De Minaur

Sinner pensa al Six Kings 2026, a Riad il super torneo a ottobre
28 luglio 2026 | 20.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner alza il sipario sul Six Kings 2026. Il numero 1 del mondo si prepara alla stagione americana del cemento, se ne infischia delle polemiche social per la sua assenza al Masters 1000 di Montreal e accende i riflettori sul ricchissimo torneo-esibizione in programma in Arabia Saudita. Il Six Kings, che Sinner ha vinto nel 2024 e nel 2025, si gioca a Riad dal 21 al 23 ottobre. L'azzurro ha pubblicato le 'locandine' dell'evento, che verrà trasmesso in esclusiva da Netflix, svelando anche gli altri 5 tennisti che parteciperanno. C'è lo spagnolo Carlos Alcaraz, attualmente fermo ai box per l'infortunio al polso destro. In campo anche il serbo Novak Djokovic, il tedesco Alex Zverev, lo statunitense Taylor Fritz e - novità assoluta - l'australiano Alex De Minaur.

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