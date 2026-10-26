Jannik Sinner giocherà il Six Kings Slam. Oggi, lunedì 26 ottobre, il tennista azzurro, ancora alle prese con l'infortunio al ginocchio che lo tiene fuori dai campi dalla finale di Wimbledon vinta contro Alexander Zverev, ha annunciato, a sorpresa, la data del suo ritorno in campo.

Sinner ha ripostato in una storia pubblicata sul proprio profilo ufficiale Instagram un post che annunciava la sua presenza nel ricchissimo torneo esibizione in programma a Riad: "La star del tennis Jannik Sinner ritorna in campo per partecipare al torneo Six Kings Slam", si legge sul post condiviso su Instagram.

Il torneo, inizialmente previsto dal 21 al 24 ottobre, si disputerà dal 27 al 30 dicembre, con il rinvio che era legato alle preoccupazioni per la sicurezza e alle difficoltà organizzative emerse nella regione mediorientale. Sinner arriverà al torneo da bicampione in carica, avendo vinto le precedenti due edizioni, e proverà a difendere il titolo.

Al momento comunque il tabellone annunciato non prevede l'azzurro, c'è da chiarire quindi al posto di chi entrerà Sinner, che dopo il suo precedente forfait era stato sostituito da Learner Tien. Nel caso in cui subentrasse all'americano giocherebbe nei quarti di finale contro Alex De Minaur, per poi scontrarsi con Novak Djokovic in semifinale. Nell'altro ramo del tabellone Alexander Zverev, destinato a sorpassare proprio Sinner in testa al ranking Atp, se la vedrà con Taylor Fritz e il vincente affronterà Carlos Alcaraz.