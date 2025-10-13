circle x black
Cerca nel sito
 

Sinner, accoglienza da re a Riad. Jannik pronto per il Six Kings Slam - Video

Il tennista azzurro debutterà contro Stefanos Tsitsipas

Jannik Sinner a Riad - Instagram
Jannik Sinner a Riad - Instagram
13 ottobre 2025 | 12.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 5 minuti

Jannik Sinner è sbarcato a Riad. Il tennista azzurro è arrivato nella serata di ieri in Arabia Saudita, dove si prepara a giocare il Six Kings Slam, il ricchissimo torneo esibizione a cui arriva da campione in carica dopo aver battuto Carlos Alcaraz nella finale dello scorso anno. Sinner ha ricevuto un'accoglienza da re già in aeroporto, dove ha trovato decine di tifosi in fila per una foto o un autografo.

"Sono veramente felice di essere di nuovo qui a Riad per giocare il Six Kings Slam e spero che vi divertiate, ci vediamo mercoledì", sono state le sue prime parole postate in un video pubblicato su Instagram, e rilanciato nelle storie di Sinner, in cui si mostra sorridente. Il numero due del mondo, che ha ceduto il primato nel ranking Atp ad Alcaraz dopo aver perso la finale degli ultimi US Open, è reduce dal ritiro di Shanghai, dove al terzo turno del Masters 1000 cinese ha ceduto ai crampi.

Il debutto al Six Kings Slam è in programma per mercoledì contro il greco Stefanos Tsitsipas, nel primo dei due quarti di finale previsti, mentre Djokovic e Alcaraz sono già qualificati, grazie al maggior numero di Slam vinti rispetto agli altri partecipanti, alle semifinali. Nel penultimo atto del torneo Sinner potrebbe sfidare proprio il serbo, mentre l'incrocio con il rivale spagnolo sarebbe possibile, ancora una volta, soltanto in finale.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner sinner six kings slam sinner quando gioca sinner riad
Vedi anche
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video
"Pronto, Machado? Ha vinto il Nobel per la Pace" - Video
Golden power, Giorgetti: "Sicurezza competenza nazionale, non Ue" - Video
Trump: "Torna il Columbus Day. Italiani, vi amiamo" - Video
Trump, accordo Israele-Hamas e il biglietto 'segreto' di Rubio: "Devo andare" - Video
Meloni alla Camera, baciamano e pacche sulle spalle dopo il voto su Almasri - Video
Trump, l'annuncio alle famiglie: "Ostaggi liberi lunedì" - Video
Regionali in Campania, Fascina 'benedice' Cirielli: l'incontro tra i due alla Camera - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza