Sinner, quando torna in campo? Jannik parte per il Six Kings Slam

Il tennista azzurro è atteso dal ricchissimo torneo esibizione in Arabia

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
11 ottobre 2025 | 14.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Quando gioca Sinner? Il tennista azzurro è pronto a tornare in campo dopo il ritiro per crampi al Masters 1000 di Shanghai. Sinner riprenderà la corsa che lo porterà alle Atp Finals di Torino, in programma dal 9 al 16 novembre, giocando il ricchissimo torneo esibizione 'Six Kings Slam', a cui arriverà da campione in carica, di scena a Riad dal 15 al 18 ottobre.

La partenza di Sinner per l'Arabia Saudita è prevista per la giornata di domani, domenica 12 ottobre, e il debutto sarà contro il greco Stefanos Tsitsipas, nel primo dei due quarti di finale previsti, mentre Djokovic e Alcaraz sono già qualificati, grazie al maggior numero di Slam vinti rispetto agli altri partecipanti, alle semifinale. Nel penultimo atto del torneo Sinner potrebbe sfidare proprio il serbo, eliminato a sorpresa dalla 'favola' Vacherot a Shanghai.

Il ritorno in campo di Sinner è quindi previsto per mercoledì 15 ottobre alle 18.30 ora italiana, seguito dall'altro quarto di finale tra lo statunitense Taylor Fritz e il tedesco Alexander Zverev.

