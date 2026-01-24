circle x black
Sinner prende il warning, Spizzirri lo difende: fair play agli Australian Open

Gesto di sportività nel secondo set della sfida del terzo turno

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
24 gennaio 2026 | 04.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Fair play alla Rod Laver Arena. Durante il match tra Jannik Sinner ed Eliot Spizzirri di oggi, sabato 24 gennaio, valido per il terzo turno degli Australian Open 2026, i due tennisti si sono resi protagonisti di un momento di sportività, dopo un 'pasticcio' dell'arbitro. Durante il terzo game del secondo set, sul punteggio di 1-1, il giudice di sedia ha comminato a Sinner un warning per 'time violation', ovvero violazione del tempo limite per servire.

Sinner si è subito avvicinato all'arbitro per protestare, indicando l'avversario, che secondo l'azzurro non era pronto a ricevere, per discolparsi. A confermare la tesi di Jannik è arrivato proprio Spizzirri, che è corso a sua volta al giudice di sedia e ha detto che, effettivamente, non era pronto per la risposta. L'arbitro a questo punto è tornato sui suoi passi e ha revocato l'ammonizione a Sinner, che ha applaudito l'avversario per il gesto.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner sinner spizzirri sinner australian open 2026 australian open fair play spizzirri
