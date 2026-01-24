Gesto di sportività nel secondo set della sfida del terzo turno
Fair play alla Rod Laver Arena. Durante il match tra Jannik Sinner ed Eliot Spizzirri di oggi, sabato 24 gennaio, valido per il terzo turno degli Australian Open 2026, i due tennisti si sono resi protagonisti di un momento di sportività, dopo un 'pasticcio' dell'arbitro. Durante il terzo game del secondo set, sul punteggio di 1-1, il giudice di sedia ha comminato a Sinner un warning per 'time violation', ovvero violazione del tempo limite per servire.
Sinner si è subito avvicinato all'arbitro per protestare, indicando l'avversario, che secondo l'azzurro non era pronto a ricevere, per discolparsi. A confermare la tesi di Jannik è arrivato proprio Spizzirri, che è corso a sua volta al giudice di sedia e ha detto che, effettivamente, non era pronto per la risposta. L'arbitro a questo punto è tornato sui suoi passi e ha revocato l'ammonizione a Sinner, che ha applaudito l'avversario per il gesto.