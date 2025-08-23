circle x black
Cerca nel sito
 

Sinner, cosa farà dopo il tennis? "Mi piacerebbe gareggiare con le macchine"

L'azzurro ha rivelato cosa gli piacerebbe fare al termine della sua carriera

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
23 agosto 2025 | 14.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Jannik Sinner si prepara a tornare in campo sgli US Open 2025, ma pensa già al... ritiro. Il tennista azzurro, a pochi giorni dal debutto nello Slam americano, l'ultimo della stagione a cui arriva da campione in carica dopo il trionfo del 2024, ha rivelato cosa gli piacerebbe fare quando smetterà di giocare a tennis. "Ne stavo giusto parlando qualche tempo fa con il team. Mi chiedevo 'chissà cosa farò quando smetterò di giocare", ha rivelato ai microfoni di SuperTennis, "mi vedo a guidare automobili e gareggiare magari nei GT3".

Il sogno di Sinner, quindi, è quello di iniziare una nuova carriera nell'automobilismo, arrivando magari nella massima categoria del circuito Gran Turismo: "Sicuramente questo sarebbe un sogno per me. Fare qualche gara, però è ancora molto lontano, speriamo. Tra quindici anni o magari di più potremo parlare di queste cose".

Sinner ha confermato, ancora una volta, di essere un grande appassionato di macchine e di Formula 1, una passione che scorre in famiglia, soprattutto con il fratello Marc. A Cincinnati, torneo in cui ha raggiunto la finale salvo arrendersi ad Alcaraz a causa di un malore che lo ha costretto al ritiro, aveva rivelato che il suo sportivo preferito al momento è Charles Leclerc, pilota della Ferrari, con cui condivide un rapporto di amicizia.

In passato il numero uno del mondo è stato anche ospite della Ferrari a Maranello e ha potuto assistere dal box della Rossa al Gp di Abu Dhabi nel 2024, strigendo così un rapporto d'amicizia proprio con Leclerc.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner sinner formula 1 sinner us open us open 2025 sinner futuro
Vedi anche
Sgombero Leoncavallo, manifestazione a Milano il 6 settembre: videonews dal nostro inviato
Stanze in affitto, Milano è la città più cara: mappa e prezzi
Presidente 'Mamme Leoncavallo': "Oggi lo sgombero, speriamo non sia la fine" - Video
Piove dentro al Frecciabianca Torino-Roma, corridoio allagato e sedili zuppi - Video
Mantova, paura in centro: minaccia passanti con coltello. Arrestato con il taser - Video
Baudo, Al Bano si commuove: "Tornare qui è una grande emozione" - Video
Baudo, La Russa: "Ho conosciuto Pippo quando avevo nove anni, dissero 'farà strada'" - Video
Baudo, Mazzi: "Pippo ci parlava sempre di Militello, era un grande uomo di cultura" - Video
News to go
Maltempo a Milano, in due ore quasi 50 mm di pioggia
News to go
Spiagge libere, Legambiente: "Italia ultima in Europa"
Pippo Baudo, aperta la camera ardente a Militello: videonews dalla nostra inviata
Baudo, il sindaco di Militello: "Non era solo un presentatore ma un innovatore" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza