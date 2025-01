Sulla strada di Jannik Sinner, a caccia del secondo trionfo consecutivo agli Australian Open nella finale di domenica 25 gennaio 2025, c'è il tabù Alexander Zverev. Sì perché il tennista tedesco, qualificatosi alla finale di Melbourne dopo il ritiro di Novak Djokovic in semifinale, è uno dei pochi giocatori del circuito ad avere un saldo positivo nei precedenti con Jannik Sinner.

Gli scontri diretti tra i due infatti sorridono a Zverev, che nel 2024 è riuscito a salire al secondo posto nel ranking Atp e spera di avvicinare il primo di Sinner, magari battendolo proprio a Melbourne. I due si sono affrontati sei volte e il tedesco è riuscito a trionfare in quattro occasioni, lasciando soltanto due vittorie all'azzurro.

Il tabù Zverev

Il primo match tra i due risale al Roland Garros del 2020, quando Sinner riuscì ad imporsi negli ottavi di finale in quattro set. Poi però è cominciato il dominio di Zverev, che ha battuto Jannik anche sul cemento, la sua superificie preferita.

Il tedesco si è infatti imposto nella semifinale di Colonia, nel settembre 2020, e per due volte agli ottavi degli US Open, una volta nel 2021 e un'altra nel 2023. Nel mezzo c'è stata la sfida sulla terra rossa di Monte Carlo, quando Zverev si impose, nei quarti di finale del 2022, in tre set. Ora un nuovo capitolo da scrivere a Melbourne, con uno Slam in palio.