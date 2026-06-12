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Zverev e il messaggio di Sinner dopo Roland Garros: "Mi ha scritto"

Il tennista tedesco ha vinto lo Slam di Parigi

Alexander Zverev e Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Alexander Zverev e Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
12 giugno 2026 | 11.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner scrive ad Alexander Zverev. Oggi, venerdì 12 giugno, il tennista tedesco ha svelato che l'azzurro gli ha inviato un messaggio dopo il trionfo al Roland Garros, dove ha battuto Flavio Cobolli in finale: "Tutti i migliori tennisti si sono congratulati con me: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic", ha detto Zverev.

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"Rafa Nadal mi ha scritto un messaggio eccezionalmente lungo: l'ho trovato incredibilmente gentile. Mi hanno contattato anche atleti di altri sport, come Thomas Müller, Mats Hummels e Joshua Kimmich", ha rivelato il tedesco in un'intervista a Eurosport Germania, "Dirk Nowitzki ha seguito la partita e mi ha persino mandato dei messaggi durante l'incontro. Tutto questo ha significato davvero molto per me."

"Ho ancora un obiettivo che non ho raggiunto: diventare numero uno del mondo", ha continuato Zverev, sfidando così Sinner, al momento primo nel ranking Atp, "sarebbe fantastico riuscirci, anche solo per una settimana. Ci sono ancora tanti grandi titoli che non ho conquistato. Ho vinto uno Slam, ma davanti a me c'è ancora molto da realizzare. Voglio continuare a inseguire i miei sogni e lavorare per raggiungerli".

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