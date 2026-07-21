circle x black
Cerca nel sito
 

Sisal.it: Andrea Pirlo supera tutti ed è il favorito a 2,00

Sisal.it: Andrea Pirlo supera tutti ed è il favorito a 2,00
21 luglio 2026 | 12.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si è da poco concluso un altro Mondiale in cui l’Italia è rimasta a guardare per la terza volta consecutiva. Mentre la Spagna festeggia il titolo di Campione del Mondo, la Nazionale azzurra è alla ricerca del Commissario Tecnico del nuovo corso, quello che dovrà riportare l’Italia al Mondiale e rilanciare il progetto azzurro. Nella ricerca sono impegnati gli appena designati Paolo Maldini - direttore tecnico azzurro – e Leonardo, advisor. Tra i nomi sul tavolo, nelle ultime ore ha guadagnato posizioni la suggestione Pep Guardiola, complice il blitz di Maldini e Leonardo a Barcellona, ma gli esperti di Sisal non credono molto nella possibilità di vedere l’ex City alla guida dell’Italia: Guardiola arriva da un ingaggio di 24,8 milioni di euro e, in più, sembrerebbe orientato a prendersi una pausa dal calcio. La quota su Guardiola, seppur scesa dal 4,50 di qualche ora fa, è infatti a 3.75.

Chi invece nelle ultime ore ha scalato posizioni è Andrea Pirlo, la cui candidatura sembra rispondere al profilo di allenatore giovane e con una visione moderna di gioco: su Sisal.it al momento è lui il favorito a guidare gli Azzurri, a 2,00.

L’altro nome gettonatissimo è quello di Roberto Mancini, l’opzione preferita dal Presidente Malagò, che tornerebbe sulla panchina azzurra dopo la vittoria agli Europei 2021: l’ipotesi è data a 3,00. Sembrerebbe quindi profilarsi una corsa a due, con Guardiola possibile sorpresa alle spalle dei due favoriti. Più lontani gli altri candidati, Palladino, a 7,50, Conte, il nome che vorrebbe la Serie A, a 12,00 e Pioli, a 16,00.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Mondiale Italia Commissario Tecnico Serie A
Vedi anche
News to go
Caso Fakir, notte di violenza a Bologna: scontro manifestanti-polizia
Parkour a 70 anni? A Singapore si può - Video
Bologna in piazza per Fakir, scontri manifestanti-agenti e idranti sulla folla - Video
News to go
Maltempo devasta ettari di coltivazioni nel Centro-Nord
Paura a New York, ordigno incendiario davanti alla sede dell'Fbi: arrestato un uomo - Video
Lo scherzo del pilota aereo che fa le congratulazioni...all'Argentina - Video
﻿'Avengers: Doomsday', arriva il trailer con le prime immagini ufficiali - Video
Mondiali, il ballo scatenato di Penelope Cruz per la vittoria della Spagna - Video
Paura per Noemi, la cantante cade dal palco e il concerto viene interrotto - Video
News to go
Trasporti, al via una settimana di scioperi
Arianna Meloni alla fiaccolata per Paolo Borsellino: "Eroe del nostro tempo" - Video
Mondiali 2026, l'esultanza di Rafa Nadal per la vittoria della Spagna - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza