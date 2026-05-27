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Sonego-Paul: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista azzurro sfida l'americano nel secondo turno del Roland Garros

Lorenzo Sonego - Afp
Lorenzo Sonego - Afp
27 maggio 2026 | 06.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lorenzo Sonego a caccia del terzo turno del Roland Garros 2026. Oggi, mercoledì 27 maggio, il tennista azzurro affronta l'americano Tommy Paul - in diretta tv e streaming - nel secondo turno dello Slam di Parigi. Sonego ha battuto all'esordio Herbert, mentre Paul ha superato Hijikata.

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Sonego-Paul, orario e precedenti

Il match tra Sonego e Paul è in programma oggi, mercoledì 27 maggio, alle ore 16 circa. I due tennisti si sono affrontati in quattro precedenti con Paul che guida il parziale con tre vittorie a una.

Sonego-Paul, dove vederla in tv

Sonego-Paul, come tutte le partite del Roland Garros, saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.

Riproduzione riservata
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