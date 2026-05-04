circle x black
Cerca nel sito
 

Internazionali 2026, oggi sorteggio: orario e dove vederlo in tv

Al via il Masters 1000 di Roma

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
04 maggio 2026 | 06.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Conto alla rovescia per gli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, lunedì 4 maggio, è in programma - in diretta tv e streaming - il sorteggio dei tabelloni principali di singolari maschile e femminile del Masters 1000 di Roma, al via martedì 5 maggio per le donne e mercoledì 6 per gli uomini. Attesa per scoprire percorso e avversari di Jannik Sinner, reduce dal trionfo del Masters 1000 di Madrid.

CTA

La cornice sarà la suggestiva Piazza del Popolo, dove è stato allestito un campo che ha già ospitato incontri delle prequalificazioni e sessioni di allenamento di alcuni dei tennisti che saranno protagonisti al Foro Italico. Tra loro la polacca Iga Swiatek, che sarà presente al sorteggio insieme al canadese Felix Auger-Aliassime.

Internazionali 2026, oggi sorteggio: orario e dove vederlo in tv

Il sorteggio degli Internazionali d'Italia 2026 è in programma oggi, lunedì 4 maggio, alle ore 10.30. L'evento sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva su SuperTennis, mentre si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma web di SuperTennis, su SuperTenniX e sul canale YouTube ufficiale del torneo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner sinner internazionali internazionali 2026 internazionali sorteggio oggi sorteggio internazionali sorteggio internazionali orario sorteggio internazionali dove vederlo tv
Vedi anche
Inter campione d'Italia, lo scudetto è nerazzurro: la videonews
News to go
Intelligenza artificiale, i giovani e i legami emotivi con i chatbot
Mestre, tentato assalto anarchici a gazebo Fratelli d'Italia per Alfredo Cospito - Video
Roma, presidio Flotilla alla Farnesina: "Liberate Thiago e Saif" - Video
News to go
Dal pediatra fino a 18 anni d'età, la proposta nella bozza della riforma sui medici di famiglia
Delia cambia il testo di Bella Ciao al Concertone: "Così è più attuale" - Video
Elly Schlein al concertone del primo maggio: "Buon lavoro" - Video
News to go
Influencer in Italia, settore cresce ma in pochi aggiornano posizione fiscale
Spari al corteo del 25 aprile, le videonews dalla nostra inviata
"1 Maggio celebriamo il lavoro e le persone che fanno crescere il territorio", il messaggio della Camera di Commercio di Roma - Video
Trump e la minaccia: "Italia non ci ha aiutato. Via i soldati Usa? Probabile" - Video
Due ebrei accoltellati a Londra, il momento in cui l'aggressore viene fermato - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza