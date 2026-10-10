Sport, a Genova tappa 'Maratona del rispetto 2026': presentato report su fenomeni di rischio e disagio giovanile

Ascoltare i ragazzi, riconoscere i segnali di disagio e costruire intorno a loro una rete di sostegno: è questo il messaggio della “Maratona del Rispetto 2026” . La giornata ha riunito istituzioni, scuola, sanità, sport e cultura, oltre a una classe di studenti genovesi, per discutere di prevenzione e di risposte condivise. In questo percorso, lo sport e gli sportivi possono essere testimoni credibili di rispetto, impegno e inclusione. La loro esperienza può offrire ai giovani punti di riferimento e occasioni di crescita; perché la testimonianza sia efficace, è fondamentale dare anche ascolto alla voce dei ragazzi. Durante l’incontro è stato presentato il primo Report territoriale dell’Onbd sui fenomeni di rischio e di disagio giovanile nel Genovese, realizzato in collaborazione con Nexus.

Nel periodo 1° giugno-31 agosto 2026 sono stati rilevati 68 casi: 25 di microcriminalità giovanile, 17 di violenza sui minori e sui ragazzi e 8 di violenza di genere. Questi tre fenomeni rappresentano 50 casi, pari al 74% del totale. Seguono i comportamenti a rischio con 7 casi con bullismo cyberbullismo e pedopornografia e lo sfruttamento online dei minori (4 casi). "Non possiamo limitarci a intervenire quando l’emergenza è già esplosa: dobbiamo imparare a riconoscere i segnali del disagio prima che si manifesti e costruire una rete capace di prevenirlo", ha commentato Luca Massaccesi, presidente dell’Onbd e campione olimpico. Il ruolo dello sport è stato richiamato anche dalla partecipazione di Massaccesi e di Cristiano Berlanda, golfista paralimpico. Tra gli interventi della giornata, quelli di Simona Ferro, vicepresidente e assessore allo Sport della Regione Liguria; Silvia Salis, sindaca di Genova e Edoardo Garrone Presidente del Gaslini. A rendere molto intenso il dibattito è stato il confronto vivace con gli studenti presenti, che hanno liberamente condiviso esperienze e problematiche interagendo con i relatori – una dimostrazione esemplare dell’importanza della cultura dell’ascolto e del rispetto verso i giovani.

È stato inoltre presentato il libro “La vita viva. Manuale antibulli” di Anna Pettene, presidente dell’ONBD Regione Liguria, con testimonianze e strumenti per riconoscere e prevenire bullismo e cyberbullismo. "Credo che parlare di bullismo significhi, prima di tutto, imparare ad ascoltare i ragazzi", ha spiegato Pettene. "Dobbiamo costruire intorno a loro relazioni, ascolto e occasioni di crescita". Durante l’evento, Alessia Pieretti, Atleta Nazionale di Pentathlon Moderno e Consigliera Delegata di Città Metropolitana di Roma Capitale, ha ricevuto dall’ONBD e per mano della Sindaca Salis il Premio RESPECT 2026 – “Istituzioni per le Nuove Generazioni”, per il percorso sviluppato sul territorio metropolitano romano per accompagnare ragazze e ragazzi verso un utilizzo più consapevole, responsabile e sicuro dei dispositivi digitali e delle nuove tecnologie. La giornata ha visto anche una performance del Maestro Marco Nereo Rotelli. L’opera realizzata durante l’evento sarà donata all’Istituto Giannina Gaslini. L’iniziativa si è svolta con il patrocinio di UNICEF Italia, Unione Nazionale Camere Minorili, Comitato Regionale CONI Liguria e Istituto Giannina Gaslini.