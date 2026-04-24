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Sport, Barbara (BeGreat): "Valori sportivi hanno ruolo chiave per il futuro di imprese e società"

All’evento “Eat like you train”, promosso da BeGreat e ospitato a Vicenza

Giovanni Barbara, presidente di BeGreat
Giovanni Barbara, presidente di BeGreat
24 aprile 2026 | 11.48
Redazione Adnkronos
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"BeGreat, fino a qualche anno fa, era solo un progetto con dei valori importanti e centrali, che dovevano, però, essere coltivati ed era visto come una missione impossibile. Invece, grazie alla dedizione di molte persone, che si sono dedicate in modo determinante al suo sviluppo, è diventato una piattaforma, una vera realtà che unisce il mondo dell'impresa, delle professioni e delle istituzioni, capaci di spiegare a una serie di interlocutori che i valori dello sport sono centrali, indimenticabili e che necessitano di essere portare avanti, perché abbiamo ricevuto in dono un ecosistema e dobbiamo lasciarlo intatto alle nuove generazioni". Sono le parole di Giovanni Barbara, presidente di BeGreat, intervenuto nel corso dell’evento “Eat like you train”, promosso da BeGreat e ospitato a Vicenza, al ristorante TreQuarti dello chef Alberto Basso, per riflettere sul ruolo della nutrizione come leva di performance, benessere e prevenzione, nello sport e nella vita quotidiana.

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"Questo dipende da tutti gli esseri umani, che sono presenti nella collettività, nelle imprese, nelle istituzioni, nelle authority, nei posti di responsabilità, ma se non maturano una consapevolezza singolarmente, non possono esprimere questo tipo di valori, che devono essere ricordati per un cambiamento culturale e per riporre insieme l’uomo al centro dell'essere", conclude.

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sport valori sportivi imprese società
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