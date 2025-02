Sport e Salute, riparte 'Insieme per il territorio' iniziativa con Anci e Ics

Riparte “Insieme per il Territorio” l’iniziativa promossa da Sport e Salute, Anci e Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, in collaborazione con il Coni, il Cip e Gse, che dopo il positivo avvio del ciclo di incontri nel 2024, prosegue anche nel 2025, confermando così l’impegno per la crescita e lo sviluppo del sistema Sport e Cultura a livello territoriale.

Gli incontri, che si terranno in diversi Comuni su scala nazionale, offriranno l'opportunità di approfondire tematiche cruciali come i finanziamenti per l’impiantistica sportiva, il supporto consulenziale agli enti locali per la progettazione e l’esecuzione di interventi sull’impiantistica sportiva, le opportunità di efficientamento energetico, i bandi in corso e gli strumenti a disposizione per il settore Sport, oltre alla valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale.

In questo contesto, gli appuntamenti rappresenteranno anche importanti occasioni di confronto tra gli Enti Locali, per condividere idee, esperienze e progettualità relative all’impiantistica sportiva, allo sviluppo dello Sport e alla valorizzazione del patrimonio culturale nel territorio. Il ciclo di incontri avrà inizio il 13 marzo con il primo appuntamento di Milano, proseguendo così l’opera di sensibilizzazione e supporto già avviata lo scorso anno.