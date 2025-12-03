circle x black
Sport, Onorato (Roma Capitale): "Deve essere un diritto per tutti, non un lusso"

'Superare le barriere economiche e garantire accesso libero allo sport per tutti'

Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale
Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale
03 dicembre 2025 | 15.18
Redazione Adnkronos
“Il nostro obiettivo è fare in modo che lo sport diventi davvero un diritto per tutti, cosa che oggi non è, perché il primo ostacolo alla pratica sportiva resta quello economico”. Lo ha dichiarato Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, intervenuto al CSR Award 2025 all’Auditorium dell’Ara Pacis, l’iniziativa di Entain Italia dedicata ai progetti di inclusione sociale capaci di generare valore nei territori.

Onorato ha sottolineato il ruolo delle fondazioni e delle associazioni che, come quelle sostenute da Entain, “riescono ad arrivare dove talvolta le istituzioni non riescono”. Una collaborazione ritenuta “preziosissima” dall’assessore, che ha annunciato l’avvio di un progetto innovativo destinato a incidere profondamente sull’accessibilità dello sport a Roma: «Nei prossimi mesi abbiamo l'obiettivo di realizzare il primo impianto sportivo dove si potrà praticare attività totalmente gratuita. Un modello che supera il concetto del prezzo calmierato: sarà uno spazio aperto, uno sport senza frontiere, dove chiunque potrà allenarsi senza pagare un euro”.

Accanto alle nuove infrastrutture, Onorato ha ricordato anche le misure economiche a sostegno delle famiglie: “Il Comune distribuisce 6.000 voucher da 500 euro l’uno, per consentire a tante persone di far praticare sport ai propri figli quando non riuscirebbero a sostenerne i costi”.

