Gelo durante una trasmissione in diretta su Sportitalia, il direttore Michele Criscitiello ha cacciato il giornalista Manuel Parlato. L'episodio è avvenuto durante un dibattito sul calciomercato del Napoli, quando Parlato ha criticato una gag di un collega Tancredi Palmeri durante la trasmissione sull'ultimo giorno del mercato invernale. Criscitiello ha interrotto bruscamente il collegamento con Parlato, dichiarando che non avrebbe più lavorato per Sportitalia.

"Vabbè Manuel, ciao, buonanotte! Vai a lavorare a Canale 21, vai! Via, ciao! Hai sbagliato televisione, la poesia la fai altrove, via! Cambia canale e fai il tifoso a casa tua! Chiudiamo il collegamento con Manuel, che qua dentro non ci lavora più! Se vuoi fare il simpatico, puoi farlo fino a un certo punto. Da oggi puoi andare a casa, perché se vuoi fare il fenomeno coi napoletani fallo pure. Fino a che si tratta di ironie social del ceto medio napoletano lo accettiamo, il resto no".

Sincera solidarietà a @manuelparlato , vittima di un giornalismo becero, in caduta libera, di cui Sportitalia regge lo stendardo.



Quando decideranno di radere al suolo questa casta chiamata "giornalismo sportivo" sarà già troppo tardi. — Francesco Galardo (@Francesclol) February 5, 2025

In collegamento su Sportitalia dall'Hotel Sheraton di Milano, poco dopo il gong finale del calciomercato, Criscitiello e Palmeri si sono resi protagonisti di un siparietto ironico sul deludente mercato degli azzurri, con Tancredi che apriva e chiudeva la porta del calciomercato ormai chiuso, per chiedere se c'erano i giocatori di spessore che il Napoli aveva cercato ma non preso, come Garnacho, Adeyemi e Saint-Maximin.

Il club partenopeo ha infine chiuso con l'arrivo di Noah Okafor. Parlato commentando la gag ha detto: "Abbiamo seguito tutta la trasmissione ieri, ma la gag di Tancredi su Okafor è stata quella che è piaciuta di meno. Siamo i campioni del mondo dell'ironia, ma questa mi è sembrata più una provocazione. Ci aspettiamo che la stessa ironia venga riservata anche ad altre squadre, se dovesse verificarsi una situazione simile”.

Lo stesso Criscitiello ha poi difeso l'operato del giornalista inviato a Milano per la chiusura del mercato: "Sappiate che esiste l'ironia, e se Tancredi Palmeri fa un lavoro giornalistico di intrattenimento è perché glielo chiede il sottoscritto, quindi è inutile che lo offendete, fatelo con me non c'è problema".

La difesa del direttore ed editore è poi andata anche oltre, parlando dei tifosi del Napoli dopo le critiche social: "Vi chiediamo soldi? No. Vogliamo confrontarci e divertirci? Si. Se poi non capite cosa significa fare divertimento, intrattenimento, informazione avete sbagliato canale, cambiate. Non abbiamo bisogno di voi, ieri abbiamo fatto più di due milioni di telespettatori".