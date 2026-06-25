La Nazionale americana sfida quella allenata da Montella ai Mondiali
Gli Stati Uniti sfidano la Turchia ai Mondiali 2026. La Nazionale americana affronta quella allenata dal ct Vincenzo Montella nell'ultima giornata del girone D - in diretta tv e streaming. Gli Stati Uniti hanno già festeggiato la qualificazione ai sedicesimi di finale e guidano il gruppo al primo posto, mentre la Turchia è già sicura di essere eliminata.
La sfida tra Stati Uniti e Turchia è in programma venerdì 26 giugno alle 4 ora italiana. Le probabili formazioni:
Stati Uniti (4-2-3-1): Freese; Freeman, Richards, Ream, Berhalter; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pepi; Reyna. Ct. Pochettino
Turchia (4-2-3-1): Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Calhanoglu, Kokcu; Yilmaz, Guler, Yildiz; Akturkoglu. Ct. Montella
Stati Uniti-Turchia sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.