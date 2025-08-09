Una statua per Tom Brady, uno degli 'dei' del football americano. È questo l'omaggio che i New England Patriots hanno voluto per il loro leggendario quarterback: un monumento in bronzo, alto oltre 3,5 metri, all'entrata del loro stadio, il Gillette Stadium di Foxborough, Massachusetts. È stato inaugurato ieri sera, poco prima dell'inizio ﻿della prima partita della preaseason dei New England Patriots contro i Washington Commanders, con una cerimonia che ha reso omaggio all'atleta. "Quando sono stato scelto, speravo solo di entrare nella squadra. Non avrei mai immaginato di trovarmi qui due decenni e mezzo dopo, fatto di bronzo e congelato nel tempo", ha detto Brady durante la cerimonia. "Ma in realtà, - ha scherzato - mi sembra piuttosto appropriata, considerando il mio tempo nelle 40 yard."

Tom Brady, che oggi ha 48 anni, è stato quarterback dei Patriots per 20 stagioni, dal 2000 al 2019, durante i quali ha portato la squadra per nove volte alla finale del Super Bowl, vincendone sei (nel 2002, 2004, 2005, 2015, 2017 e 2019). Tre volte MVP della NFL, cinque volte MVP del Super Bowl e sette volte campione NFL (ne vinse uno dopo essere passato ai Tampa Bay Buccaneers), Brady si è ritirato nel 2023 come il giocatore più decorato di sempre della lega, detenendo record in decine di categorie. I Patriots lo hanno inserito nella loro Hall of Fame lo scorso anno, rinunciando al consueto periodo di attesa di quattro anni, e hanno ritirato la sua maglia numero 12.