L'attaccante è lanciato in contropiede? Non c'è problema, l'allenatore avversario si alza dalla panchina e lo stende. Episodio incredibile nel match tra Pontassieve e Subbiano, per il campionato di Promozione in Toscana. Il match termina 0-0 ma al 45' è condizionato da un'azione mai vista, o quasi, su un campo di calcio: l'allenatore del Subbiano si alza dalla panchina e ferma Bourezza, attaccante del Pontassieve, lanciato tutto solo verso la porta. Cartellino rosso per l'allenatore, che ottiene però il risultato sperato: evitare un gol quasi fatto.

Campionato di Promozione.



Sull'episodio, alla fine, si esprime l'allenatore del Pontassieve, Marco Guidi: "Sono soddisfatto per la gara della squadra, che ha tenuto bene il campo in una gara combattuta. Sono dispiaciuto per quello che è successo, il comportamento dell'allenatore del Subbiano è stato scandaloso e ha influito sull'andamento della gara".