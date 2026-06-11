Arrivo show del Sudafrica a Città del Messico. Oggi, giovedì 11 giugno, la Nazionale africana sfida il Messico nella partita inaugurale del Mondiale 2026. Nonostante arrivi al girone A, completato da Repubblica Ceca e Corea del Sud, in campo nella notte italiana, da sfavorito, i Bafana Bafana sono sbarcati nel torneo con buon umore, canti e danze.

Una volta scesi dal pullman, ovviamente 'brandizzato con i colori della bandiera sudafricana, che li ha porti allo stadio Azteca infatti, il Sudafrica ha intonato un canto tipico del proprio Paese, disponendosi in 'formazione' per ballare tutti insieme. Un modo per stemperare la tensione per un ritorno al Mondiale che da quelle parti attendevano dal 2010, quando si qualificò in quanto Paese ospitante.