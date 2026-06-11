circle x black
Cerca nel sito
 

Sudafrica, arrivo show ai Mondiali: canti e balli prima del Messico - Video

La Nazionale africana si prepara a sfidare i padroni di casa nella gara inaugurale della rassegna iridata

Il Sudafrica - X
Il Sudafrica - X
11 giugno 2026 | 20.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Arrivo show del Sudafrica a Città del Messico. Oggi, giovedì 11 giugno, la Nazionale africana sfida il Messico nella partita inaugurale del Mondiale 2026. Nonostante arrivi al girone A, completato da Repubblica Ceca e Corea del Sud, in campo nella notte italiana, da sfavorito, i Bafana Bafana sono sbarcati nel torneo con buon umore, canti e danze.

CTA

Una volta scesi dal pullman, ovviamente 'brandizzato con i colori della bandiera sudafricana, che li ha porti allo stadio Azteca infatti, il Sudafrica ha intonato un canto tipico del proprio Paese, disponendosi in 'formazione' per ballare tutti insieme. Un modo per stemperare la tensione per un ritorno al Mondiale che da quelle parti attendevano dal 2010, quando si qualificò in quanto Paese ospitante.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sudafrica mondiali mondiali 2026 sudafrica messico sudafrica mondiali
Vedi anche
Eurogruppo a Lussemburgo, il nodo della crisi energetica - Videonews dal nostro inviato
Maxi incendio al Tuscolano, evacuate case vicine a serbatoio Gpl interrato - Video
News to go
Carta della cultura giovani e Carta del merito, ultimi giorni per richiederle
Mondiali 2026, Ronaldo a Bocelli: "Sono geloso di te e Sinner" - Video
News to go
Salta riforma su medici di famiglia, stop divide politica e sanità
Fiorella Mannoia: "Per me schierarmi è una necessità" - Video
News to go
Bonus acqua in condominio, come funziona
News to go
Intelligenza artificiale, approvati decreti attuativi
Achille Lauro e Venditti, all'Olimpico il duetto è un passaggio di consegne
Pazza idea di coabitazione in Generali: vi spiego il patto della cacio e pepe tra Orcel e Messina
Trump annuncia nuovi attacchi contro l'Iran: "Colpiremo duro" - Video
Commissione Covid, scontro alla Camera FdI-M5s: la seduta viene sospesa


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza