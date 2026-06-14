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Svezia-Tunisia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Esordio ai Mondiali per la Nazionale scandinava

Viktor Gyokeres - Ipa/Fotogramma
Viktor Gyokeres - Ipa/Fotogramma
14 giugno 2026 | 17.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Esordio ai Mondiali 2026 per la Svezia. Nella notte tra oggi, domenica 14 giugno, e domani, lunedì 15, la Nazionale scandinava sfida la Tunisia - in diretta tv e streaming - nella prima giornata del girone F, completato da Olanda e Giappone nella rassegna iridata che ha preso il via in Stati Uniti, Messico e Canada. La partita si giocherà all'Estadio BBVA di Monterrey.

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Svezia-Tunisia, orario e probabili formazioni

La sfida tra Svezia e Tunisia è in programma oggi alle 4 della notte italiana. Ecco le probabili formazioni:

Svezia (3-4-1-2): Nordfeldt; Lindelof, Starfelt, Hien; Bernhardsson, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson; Nygren; Isak, Gyokeres. Ct. Potter.

Tunisia (4-2-3-1): Chamakh; Ben Hamida, Rekik, Talbi, Valery; Khedira, Skhiri; Gharbi, Mejbri, Achouri; Mastouri. Ct. Lamouchi.

Svezia-Tunisia, dove vederla in tv

Svezia-Tunisia sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.

Riproduzione riservata
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