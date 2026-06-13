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Svizzera-Qatar: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Esordio per la Nazionale elvetica ai Mondiali

Granit Xhaka - Ipa/Fotogramma
Granit Xhaka - Ipa/Fotogramma
13 giugno 2026 | 06.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Esordio per la Svizzera ai Mondiali 2026. Oggi, sabato 13 giugno, la Nazionale elvetica sfida il Qatar - in diretta tv e streaming - nella prima giornata del girone B, completato da Bosnia e Canada. La partita si giocherà allo stadio Bay Area di San Francisco e la Svizzera arriva al match dopo il pareggio nell'ultima amichevole con l'Australia.

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Svizzera-Qatar, orario e probabili formazioni

La sfida tra Svizzera e Qatar è in programma oggi, sabato 13 giugno, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Qatar (4-3-3): Abunada; Aloui, Pedro Miguel, Khoukhi, H. Ahmed; Laye, Fathy, Gaber; Edmilson; Abdurisag, Afif. Ct. Lopetegui

Svizzera (4-2-3-1): Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Rieder, Vargas; Embolo. Ct. Yakin

Svizzera-Qatar, dove vederla in tv

Svizzera-Qatar sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.

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