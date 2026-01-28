circle x black
Cerca nel sito
 

Australian Open, Swiatek perde e chiede privacy: "Siamo animali allo zoo?"

La tennista polacca è stata battuta da Rybakina nei quarti di finale

Iga Swiatek - Ipa/Fotogramma
Iga Swiatek - Ipa/Fotogramma
28 gennaio 2026 | 06.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Furia Iga Swiatek agli Australian Open 2026. Oggi, mercoledì 28 gennaio, la tennista polacca è stata battuta dalla kazaka Elena Rybakina nei quarti di finale dello Slam di Melbourne e in conferenza stampa si è sfogata per il 'trattamento' riservato agli atleti durante il torneo. I giocatori sono infatti costantemente filmati dal momento che mettono piede negli impianti degli Australian Open, in modo che possano offrire contenuti esclusivi a tifosi e appassionati, e questo ha sollevato una questione di privacy, rivendicata dagli stessi tennisti.

"La domanda è: siamo tennisti? O siamo animali allo zoo? Dove vengono filmati anche mentre fanno i loro bisogni", ha chiesto ironicamente Swiatek in conferenza stampa, "ovviamente sto esagerando, ma sarebbe bello avere un po' di privacy e non essere sempre osservati. Sarebbe bello avere un po' di spazio per sé, senza che tutto il mondo ti guardi".

"A Wimbledon ci sono campi dove le persone con l'accredito possono entrare, ma senza i tifosi. Ci sono alcuni tornei in cui è impossibile e sei costantemente osservato", ha continuato Swiatek, "non credo che dovrebbe essere così perché siamo tennisti. Dovremmo essere osservati in campo e dalla stampa. Questo è il nostro lavoro. Non è nostro compito essere un meme quando dimentichi l'accredito. È divertente, di sicuro. La gente ha qualcosa di cui parlare. Per noi, non credo sia necessario".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
swiatek swiatek australian open australian open
Vedi anche
Mercosur, Paganini (ICE Bruxelles): "Da farmaceutica ad automotive e IGP, tutte le opportunità per l'Italia" - Video
News to go
Migranti, nel 2025 almeno 1.314 sono morti nel Mediterraneo centrale
News to go
Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio
Milano, 28enne ucciso in operazione antidroga: il videoselfie della nostra inviata
Sabrina Impacciatore: "I set americani? Se non funzioni ti mandano a casa" - Video
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza