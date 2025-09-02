circle x black
Tamberi, la dedica per Chiara Bontempi: "3 anni dal nostro matrimonio"

I due sono diventati da poco genitori per la prima volta

Tamberi e Bontempi - Fotogramma/ipa
Tamberi e Bontempi - Fotogramma/ipa
02 settembre 2025 | 09.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi hanno celebrato sui social il traguardo del terzo anniversario di matrimonio. Un anniversario speciale, coronato quest'estate dalla nascita della loro prima figlia, Camilla.

Il campione olimpico di salto in alto e la moglie Chiara, legati sentimentalmente dal 2009, hanno condiviso alcuni scatti del giorno del loro matrimonio a corredo di dolci parole piene d'amore e di affetto: "Tra tutte le cose che si possano desiderare nella vita, penso che non esista fortuna più grande di trovare la persona giusta con cui condividere il proprio cammino. 3 anni dal giorno del nostro matrimonio, ma soprattutto 16 anni dal nostro primo appuntamento. Since 2009", ha scritto Tamberi.

Anche Chiara ha voluto dedicare un pensiero al marito nel giorno dell'anniversario: "Tre anni fa, oggi, e per il resto della mia vita! Buon anniversario amore mio".

L'amore tra i due si è rafforzato ancora di più con la nascita di Camilla, venuta al mondo lo scorso 14 agosto: "Il nostro miracolo. Benvenuta al mondo Camilla Tamberi Bontempi. Ti doneremo tutto l'amore che abbiamo", aveva scritto Tamberi a corredo di scatti che ritraevano la manina della neonata stretta a quella del papà.

