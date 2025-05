Igli Tare è il nuovo direttore sportivo del Milan. Il club rossonero ha annunciato oggi, lunedì 26 maggio, l'ingaggio del dirigente albanese, la cui ultima esperienza alla Lazio era terminata nel giugno 2023. "L'AC Milan comunica di avere affidato il ruolo di Direttore Sportivo della Prima Squadra a Igli Tare, che riporterà all'Amministratore Delegato del Club, Giorgio Furlani", si legge nel comunicato pubblicato sui canali ufficiali del club.

AC Milan announces the appointment of Igli Tare as the First Team’s Sporting Director#SempreMilan — AC Milan (@acmilan) May 26, 2025

"Entrare a far parte di un Club come il Milan è motivo di grande orgoglio e responsabilità", sono state le prime parole di Tare in rossonero, "ringrazio la società per avermi affidato questo incarico. La società conosce la mia grande determinazione e la mia volontà di far bene mettendo tutta la mia esperienza al servizio di un grande Club che ha l'obiettivo assoluto di tornare a essere protagonista in Italia e in Europa".

A commentare l'arrivo di Tare in dirigenta anche Furlani: "Siamo felici di accogliere Igli Tare nella famiglia rossonera. La scelta giusta da cui ripartire: competenza, determinazione e valori forti, unite a una solida conoscenza del calcio italiano e una visione internazionale, lo rendono la figura ideale per contribuire al rilancio del Club, attraverso lo sviluppo di un progetto sportivo ambizioso".