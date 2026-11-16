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Tennis, Cobolli pronto a sorprendere tutti alle Atp Finals

L’azzurro nuovo “Maestro” a 33 su Sisal.it

Tennis, Cobolli pronto a sorprendere tutti alle Atp Finals - (Foto repertorio Ipa)
Tennis, Cobolli pronto a sorprendere tutti alle Atp Finals - (Foto repertorio Ipa)
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16 novembre 2026 | 13.13
Redazione Adnkronos
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L’Italia del tennis è nelle mani, e nella racchetta, di Flavio Cobolli, unico italiano alle ATP Finals in corso di svolgimento a Torino. Il tennista romano esordirà questa sera contro Daniil Medvedev: Cobo è inserito nel Gruppo Lendl dove sono presenti anche Carlos Alcaraz e Francis Tiafoe.

L’azzurro, numero 6 del mondo e alla prima partecipazione alle ATP Finals, parte come outsider, secondo gli esperti Sisal, tanto che il suo successo è offerto a 33: una qualificazione alle semifinali, per il romano, è invece data a 5,50. Il grande favorito è Carlos Alcaraz, a 1,75, il quale sogna il primo successo nel torneo. Alle spalle dello spagnolo si piazza il re della classifica ATP, Sacha Zverev, offerto a 4,50: il tennista di Amburgo vuole portarsi a casa il terzo titolo di Maestro dopo quelli conquistati nel 2018 e nel 2021.

Flavio Cobolli, come detto, scenderà in campo stasera contro Daniil Medvedev: il russo, che ha vinto due dei tre precedenti, è favorito, secondo gli esperti Sisal. a 1,28 contro il 3,50 del beniamino di casa. Si preannuncia una bella lotta tanto che un risultato esatto di 2-1 è offerto a 7,00 per Cobolli mentre si dimezza, a 3,50, lo stesso punteggio ma in favore di Medvedev.

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