Esordio vincente all'Hurlingham club di Londra per l'azzurro al rientro in campo dopo il ko del Roland Garros
Esordio vincente per Jannik Sinner al torneo esibizione 'Armani Classic', in corso di svolgimento all'Hurlingham Club di Londra. Per il numero uno del mondo è stato il ritorno in campo a quasi un mese dalla sconfitta contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo al secondo turno del Roland Garros, a causa di un malore quando era in vantaggio per due set a zero e 5-1 nel terzo parziale. Sinner ha sconfitto il britannico Cameron Norrie, numero 29 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-3 in un'ora e 25 minuti. La prossima settimana l'azzurro è chiamato a difendere il titolo conquistato a Wimbledon l'anno scorso in finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, assente quest'anno per il noto infortunio al polso. Venerdì sarà sorteggiato il tabellone.