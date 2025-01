Almeno per ora, Thiago Motta allontana le voci di mercato su Cambiaso. “Andrea lo vedo molto bene e domani giocherà". Il tecnico della Juventus ha parlato così del suo terzino in conferenza stampa, in vista della partita di campionato contro il Milan, all'Allianz Stadium. Dunque, almeno per il momento, il tecnico ha respinto l'assalto del Manchester City per il 24enne azzurro.

Le parole di Thiago Motta

La Juve, falcidiata dagli infortuni e con una rosa in difficoltà soprattutto in difesa, ha collezionato 13 pareggi in 19 giornate di campionato ed è attualmente fuori dalla zona Champions League, ma Motta - verso il Milan - ha tranquillizzato l'ambiente sulla possibile cessione di Cambiaso: “Il mercato lo conosciamo, fa parte di questo gioco. Cambiaso lo vedo bene, per questo motivo giocherà. Alberto Costa fa già parte del gruppo e aiuterà la squadra e stiamo aspettando Kolo Muani". In conferenza stampa, il tecnico ha chiuso il discorso sulla sessione di trattative in corso con una risata: "Incedibili? Lo avevo già chiesto alla società, ma li hanno venduti lo stesso".

Verso Juve-Milan

Il tecnico ha parlato poi così del big match di sabato contro il Milan: "Vogliamo di sicuro stare in zona Champions. Domani abbiamo un’opportunità importante giocando in casa. Rispettiamo il Milan, cercando sempre la vittoria. Dopo la partita di domani non è ancora finito il campionato. Noi vogliamo essere al massimo, concentrati per fare una grande prestazione e arrivare alla vittoria".