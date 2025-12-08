circle x black
Cerca nel sito
 

Thuram carica l’Inter: "Pronti alla sfida con il Liverpool"

L'attaccante francese alla vigilia della sfida con il Liverpool: "Indossare questa maglia è sempre un’emozione"

Thuram carica l’Inter:
08 dicembre 2025 | 15.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Alla vigilia della sfida contro il Liverpool in Champions League, il talento francese dell'Inter Marcus Thuram ha parlato ai microfoni dell'emittente turca Trt Spor commentando il match di domani contro la squadra di Slot. "Sicuramente è uno dei momenti più importanti per noi: affrontare una squadra fortissima come il Liverpool. Ci stiamo preparando come facciamo per tutte le partite, con serietà, cercando di capire come disputare una gara solida. Ho segnato contro il Como e ho superato il traguardo dei 31 gol con la maglia dell’Inter: anche se certi numeri hanno un valore simbolico, nello spogliatoio questo record significa tanto. Entrare nella storia dell’Inter è motivo di orgoglio. Sono felice di segnare e di contribuire alla squadra: il nostro obiettivo è vincere e raggiungere traguardi sempre più alti. Sappiamo bene cosa significhi rappresentare l’Inter e contribuire ai suoi risultati".

"Indossare questa maglia è sempre un’emozione, perché ha un grande valore e una grande storia. Giocare nell’Inter è un onore: tutti conosciamo i campioni che sono passati da questo club, e per questo ogni partita è speciale", ha aggiunto Thuram. "L'Europa? Quello che è successo è successo: abbiamo fatto cose buone e cose meno buone, ma sono fiero di ciò che abbiamo fatto. Certo, non si può tornare indietro a recuperare un momento particolare -è impossibile- ma fa parte del gioco. Ora dobbiamo pensare al futuro e possiamo dire che siamo pronti: aspettiamo con grande entusiasmo questa sfida e speriamo di fare bene".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Champions League Inter Liverpool
Vedi anche
News to go
8 dicembre, scatta il rito dell'albero di Natale
News to go
Montagna, salgono i prezzi di skipass e abbonamenti
Scala, la festa delle maestranze e degli artisti dietro le quinte dopo la Prima - Video
Lega, Durigon risponde a Calenda: "Cerca attenzioni, sta sparendo" - Video
Achille Lauro alla Scala: "Per la Prima una scelta coraggiosa" - Video
News to go
Scuola e Fondo unico per l'inclusione sociale: le novità
Prima della Scala, le videonews dalla nostra inviata
Scala, Barbara Berlusconi: "Il mio abito un omaggio ad Armani" - Video
News to go
Ponte dell'Immacolata, boom per la Campania
News to go
Dicembre mese di tredicesime
Atreju 2025, da Pasolini a Charlie Kirk: ecco il pantheon di Fratelli d'Italia - Video
Atreju 2025, da Landini a Ceccarelli: FdI dà i voti nel 'Bullometro' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza