Gli anticipi della 32esima giornata di campionato
Punti pesanti nelle sfide salvezza della 32esima giornata di Serie A. Oggi, sabato 11 aprile, il Torino ha battuto in casa l'Hellas Verona per 2-1, mentre il Cagliari ha conquistato una vittoria fondamentale contro la Cremonese, battendola 1-0 all'Unipol Domus.
Allo stadio Olimpico-Grande Torino, i granata sono riusciti a trionfare grazie ai gol di Simeone al 6' e Casadei al 50', dopo il momentaneo pareggio degli ospiti firmato da Bowie al 38'. In classifica i granata hanno raggiunto così il al 12esimo posto con 39 punti, mentre i gialloblù sono rimasti fermi a quota 18 in 19esima posizione a pari merito con il Pisa ultimo.
A Cagliari invece i padroni di casa sono riusciti a battere la Cremonese nello scontro diretto salvezza con il gol decisivo di Esposito, a segno al 18' della ripresa. In classifica i rossobù hanno così conquistato tre punti fondamentali salendo al 15esimo posto a quota 33, scavalcando di una lunghezza la Fiorentina, impegnata lunedì sera contro la Lazio. I grigiorossi di Giampaolo restano invece quartultimi a 27.