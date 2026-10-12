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Torino-Udinese, Ekkelenkamp esulta ma il Var tiene tutti con il fiato sospeso: cosa è successo sul gol dell'1-1

Al 43' l'Udinese trova il pareggio con Ekkelenkamp, bravo a insistere dopo il primo tentativo murato da Comuzzo. La sala Var controlla la posizione di Ebosse sul passaggio di Solet: dopo la revisione, il gol viene confermato.

Jurgen Ekkelenkamp - Ipa
Jurgen Ekkelenkamp - Ipa
12 ottobre 2026 | 21.42
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Il Torino passa in vantaggio con Braganca al 36' e l'Udinese rimette in equilibrio la partita al 43'. A firmare l'1-1 è Ekkelenkamp, che trova il guizzo vincente dopo il suggerimento di Ebosse. La prima conclusione viene murata da Comuzzo, ma il centrocampista bianconero insiste e trova il diagonale che supera la difesa granata e non lascia scampo a Okoye.

Prima di convalidare la rete, l'attenzione si sposta sulla sala Var, chiamata a valutare un possibile fuorigioco di Ebosse sul passaggio di Solet. Il controllo non evidenzia irregolarità e arriva così la conferma ufficiale dell'1-1. L'Udinese può esultare grazie a Ekkelenkamp.

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torino udiinese serie a ebosse ekkelenkamp var
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