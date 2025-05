Derby inglese nella finale di Europa League. Oggi, mercoledì 21 maggio, il Manchester United sfida il Tottenham nell'ultimo atto della coppa europea al San Mames di Bilbao. In semifinale i Red Devils hanno eliminato proprio l'Athletic, mattatore della Roma negli ottavi di finale, mentre gli Spurs hanno superato il Bodo Glimt, che aveva eliminato la Lazio ai quarti.

Tottenham-Manchester United, orario e probabili formazioni

La finale di Europa League tra Manchester United e Tottenham è in programma oggi, mercoledì 21 maggio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Manchester United (3-4-2-1): Onana; Lindelof, Maguire, Shaw; Diallo, Ugarte, Casemiro, Mazraoui; Fernandes, Mount; Hojlund. All. Amorim

Tottenham (4-3-3): Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Sarr, Bissouma, Bentancur; Johnson, Solanke, Richarlison. All. Postecoglu

Tottenham-Manchester United, dove vederla in tv

Tottenham-Manchester United sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su TV8 e sui canali SkySport. La finale sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di TV8, sull'app SkyGo e su NOW.